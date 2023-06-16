Петербуржцев пригласили посетить виртуальный музей ростовского народного промысла «Семикаракорская керамика»

Во вторник, 13 июня, в одном из петербургских баров прошел сторителлинг на тему “Путешествуй, любуйся, наслаждайся!”, в котором приняли участие журналисты и инфлюенсеры. Участники в атмосферном заведении, окна которого выходят на Неву, поведали о самых теплых историях, которые переплетаются с темой любви к своей родине, туризму и окружающей на каждом шагу красоте.

Фото: Семикаракорская керамика

Вдохновителем мероприятия стал народный промысел из Ростовской области — Семикаракорская керамика. Гостям презентовали виртуальный музей керамики, включающий в себя полвека истории промысла, этапы его становления, экспериментальные и традиционные изделия. Бармены угостили гостей вечера авторскими коктейлями, которые были вдохновлены донской тематикой. На закуску были предложены сочные яркие раки на блюдах производства из Семикаракорска.

Семикаракорская керамика любима потребителями за белоснежные изделия, расписанные художниками исключительно вручную. Традиция промысла впитала в себя красоту Дона, цвета степного разнотравья, включает в себя элементы многонациональной культуры Дона, сценки из быта казачества.

В последние годы интерес к народным самобытным промыслам активно возрождается. По словам директора департамента экспедиций и туризма РГО, журналиста и телеведущей Натальи Беляковой, сегодня как туристские амбиции регионов, так и локальный патриотизм жителей эффективно развивать через истории мастеров — хранителей традиции малой Родины.

Автор fashion-коллабораций с фарфором Елена Бадмаева подчеркнула, что необходимо помнить о созданных мастерами и художниками произведениях, ведь это наследие порождает вдохновение, становится базой для новых идей.

Участники сторителлинга поделились своими историями, понятным образом в каждую из них так или иначе была вплетена тема керамики. Например, ресторанный критик Дмитрий Грозный рассказал, как важно правильно подбирать посуду к предлагаемой пище. Журналист Владимир Гусаров рассказал захватывающую историю о том, как поиск клада и керамика стимулировали его начать организовывать исторические экскурсии по Петербургу. PR-директор по продвижению культурных проектов Надежда Юнацкая рассказала, как украсила кухонную стену, используя винтажную посуду.