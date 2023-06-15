Газпромбанк поможет Санкт-Петербургу в реализации инвестиционных проектов в сфере социальной инфраструктуры

Газпромбанк и Правительство Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционных проектов в сфере социальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба финансовой организации.

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Соответствующее решение было принято в ходе Петербургского международного экономического форума. Сотрудничество Газпромбанка и Смольного будет осуществляться с применением механизма государственно-частного партнерства, отметили в пресс-службе банка. Документ подписали первый вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов и вице-губернатор города Николай Линченко.

В рамках соглашения будет осуществляться взаимодействие сторон при разработке и реализации инвестпроектов в социальной сфере. В частности, речь идет об оказании экспертной поддержки банком, а также содействии в привлечении финансирования для проектов в сфере социальной инфраструктуры. В результате планируется, что на территории Северной столицы улучшится оказание медицинских и образовательных услуг.

Алексей Чичканов отметил, что подписанное соглашение является продолжением давнего взаимовыгодного партнерства. Сейчас банк, как один из безусловных лидеров на рынке инфраструктурного финансирования, поддержит разработку и создание социальных проектов Петербурге необходимой экспертизой и финансовыми ресурсами.

Напомним, что Газпромбанк исторически является финансовым партнером Петербурга. Благодаря вкладу организации здесь уже реализуется ряд социальных проектов, например, строительство перинатального центра и современных школ.