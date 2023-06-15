В Петербурге наградили лучших водителей электротранспорта

Победителям городских конкурсов профессионального мастерства среди водителей трамваев и троллейбусов были вручены корпоративные награды. Заместитель председателя Комитета по транспорту Ренат Ягудин и директор ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин отметили лучших мастеров руля электротранспорта на церемонии.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

Ренат Ягудин выразил благодарность всем участникам конкурсов и поздравил победителей. Он также пожелал конкурсантам не сдаваться и стремиться к совершенствованию своих навыков с целью занять призовые места в следующем году. Ренат Ягудин отметил важность подготовки квалифицированных сотрудников в «Горэлектротрансе» и выразил благодарность директору предприятия Денису Минкину. Он подчеркнул, что профессиональные кадры являются главной ценностью в транспортной отрасли.

На праздничном мероприятии были вручены дипломы и подарки не только призерам конкурсов, занявшим первые три места, но и всем участникам. Общее число участников составило более 30 человек.

Напомним, в прошлом месяце в рамках IV Международного транспортного фестиваля SpbTransportFest в Петербурге состоялись два юбилейных конкурса профессионального мастерства: 50-й Городской конкурс «Лучший водитель трамвая» и 50-й конкурс «Лучший водитель троллейбуса». Финалисты конкурсов также были почетно отмечены на сцене фестиваля.