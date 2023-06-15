В городе на Неве откроют производство металлорежущего оборудования за 7 млрд рублей

В Санкт-Петербурге планируют открыть новое производство металлорежущего оборудования. В общей сложности на реализацию проекта может потребоваться около 7 миллиардов рублей.

Фото: пресс-служба Смольного

Правительство Северной столицы вместе с АО «Балтийская Промышленная Компания» займутся возведением нового предприятия, на котором специалисты будут выпускать тяжелое металлорежущее оборудование для отечественной промышленности, сообщает АБН.

Соответствующее соглашение между Смольным и гендиректором АО «Балтийская Промышленная Компания» Дианой Калединой было подписано в рамках ПМЭФ. Отмечается, что на производство может потребоваться примерно 7 миллиардов рублей. Планируется, что новое предприятие в течение семи лет сможет предложить не меньше 396 рабочих мест.