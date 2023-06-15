Петербуржцам объяснили, как спасти домашнего питомца от жары

В Санкт-Петербурге установились достаточно высокие температуры. При длительном воздействии солнечных лучей от жары и духоты страдают не только люди, но и их питомцы. Эксперт рассказал, как помочь четвероногим справиться с высокими летними температурами.

Фото: Baltphoto / Андрей Пронин

Кинолог и руководитель Кинологического центра «Инстинкт» Андрей Шустов в беседе с Brif напомнил, что в знойный период домашних любимцев нужно как можно меньше оставлять на открытом солнце, при этом помещение, в котором находится животное, нужно чаще проветривать.

Также специалист рассказал о специальных охлаждаемых ковриках. Тем не менее, например, собаки при достаточном количестве воды могут чувствовать себя комфортно при жаре достаточно долго даже без специальных средств. А вот стричь животных в жару не рекомендуется, так как их организм приспособлен к шерсти определенной длины.

Ветврач, терапевт-хирург Роман Проскурнин в свою очередь заметил, что стричь кошек «для охлаждения» тоже не нужно. Прежде всего, нужно подумать о воде для четвероногих в разных местах квартиры. Можно также мокрой рукой погладить кошку, а также оставлять ванную комнату с плиткой открытой.

При поездке в машине собаку можно время от времени оборачивать мокрым полотенцем. При этом вода все еще остается обязательным условием.