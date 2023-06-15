Управление внутренней политики создали в Санкт-Петербурге

В Северной столице появилось Управление внутренней политики. О создании ведомства стало известно накануне, 14 июня.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Во главе нового Управления внутренней политики встал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. Он будет координировать и контролировать деятельность ведомства, сообщает «МК в Питере».

Также Смольный назначил управляющих на должности государственной гражданской службы города. На место председателя Комитета по экономической политике и стратегическому планированию встал Алексей Зырянов, а должность председателя Комитета по инвестициям занял Иван Складчиков.

Александр Федотов теперь занимает пост председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, а на должность начальника Управления делами Администрации Губернатора города назначили Виктора Панкевича.