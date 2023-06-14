Дни Эрмитажа пройдут в Белграде осенью 2023 года

Впервые Дни Эрмитажа пройдут в Сербии осенью 2023 года, с 24 по 29 октября. Почти неделю в Белграде будут проходить выставки, лекции, кинопоказы и выступления российских артистов.

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Эрмитаж представит две экспозиции в Национальном музее Сербии: «Незримое искусство. Расширяя границы возможного» и «Царский фарфор». Первая, инклюзивный проект, позволит зрителям потрогать старинные предметам декора. Среди них будут древнейшие в мире ковры, старинные фрески и прочие тактильные копии из коллекции российского музея.

Вторая экспозиция состоит из реплик царских сервизов, изготовленных на Императорском фарфоровом заводе. Роскошная посуда покажет, как менялась столовая мода от правления Елизаветы Петровны до правления Николая II.

В Национальном театре пройдут два балетных выступления театра Леонида Якобсона и концерт народного артиста России Василия Герелло, известного своим баритоном.

Кинофильмы будут представлены в Югославской кинотеке и все они будут посвящены петербургскому музею. Также запланированы мастер-классы и лекции, одну из которых проведет директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Как заметил Пиотровский, Дни Эрмитажа станут первым шагом к развитию петербургского музея на Балканах. Он также подчеркнул, что данную программу поддержали Минкульт Сербии и «Газпром нефть». К сожалению, представить оригиналы известных произведений Эрмитажа за границей пока невозможно, однако это не помешает двум странам обмениваться опытом и любовью к искусству.

Отмечается, что директор «Газпром Нефти» Александр Дюков подписал соглашение о сотрудничестве в области укрепления культурных и исторических связей России и Сербии с Михаилом Пиотровским. Предполагается, что в течение пяти лет будут поддерживаться российско-сербские археологические экспедиции, программы по сохранению культурных и исторически значимых объектов и ежегодное проведение Дней Эрмитажа в Сербии.