В институтах России внедряют облачные технологии

В России технологии для дистанционного обучения все чаще становятся важной составляющей учебного процесса в России. В частности, облачные технологии.

Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

Так, в стране появился институт, который подключился к сервису «МегаФон Облако». Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Этим учебным заведением стал институт развития образования Свердловской области. Его студенты смогут использовать информационные системы, вместе с преподавателями. Это позволит учащимся и педагогам находится и взаимодействовать на одной площадке, рассчитанной, в том числе на сезонные нагрузки.

«Помимо того, что размещение в облаке экономит время и средства на организацию IТ-инфраструктуры, это также гарантирует высокий уровень безопасности данных», — отметил директор по облачным и инфраструктурным решениям МегаФона Александр Осипов.

Известно, что система по обмену данными создана на основе отечественного ПО и соответствует государственным стандартам защиты информации о пользователях.