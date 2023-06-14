В Петербурге показали цифровых героев разных профессий

Петербургский международный экономический форум открылся для посетителей и участников. В этом году масштабное мероприятие проводится уже в 26-й раз.

Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

Первыми гостей ПМЭФ в его выставочном павильоне встретили огромные фотореалистичные цифровые образы. Их с помощью нейросети создала «Газпром нефть» и художники студии Radugadesign. Героями проекта стали ученые и программисты, арктические моряки и современные первооткрыватели нефти, наставники и волонтеры. На мультимедийном стенде они решают уравнения, варят кофе, показывают, как заправить самолет и управлять ледоколом.

Каждый образ создан на основе 200 тысяч фотографий сотрудников «Газпром нефти». Цифровые лица постоянно обновляются – когда появляется новый персонаж, то каждую долю секунды его портрет меняется и из разных фотографий в итоге получается собирательный образ представителя одной из профессий. Для этого был разработан алгоритм, который проанализировал большой объем данных о людях разных профессий: внешность, возраст, привычки в одежде.