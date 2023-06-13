В Петербурге начнут заправлять самолеты с помощью технологии блокчейн

В петербургском аэропорту «Пулково» начнут использовать блокчейн технологии при заправке самолетов. Внедрила систему компания «Газпром нефть». Разработка позволит существенно сократить время взаиморасчетов за топливо – с нескольких дней до десятков секунд.

Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

Первыми с применением новой системы заправят рейсы с участниками Петербургского международного экономического форума, который пройдет в городе на Неве с 14 по 17 июня.

Система «Смарт Фьюэл» (Smart Fuel), как рассказал генеральный директор «Газпромнефть-Аэро» Владимир Егоров, ускоряет на 10% процесс межрейсового обслуживания воздушных судов, гарантируя при этом высокий уровень информационной безопасности.

«Система Smart Fuel была представлена в 2021 году как раз на Петербургском международном экономическом форуме, и на сегодняшний день она действует в 20 крупнейших аэропортах страны», – отметил Владимир Егоров.

В свою очередь главный операционный директор «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС, компания-оператор «Пулково») Андрей Дробович подчеркнул, что аэропорт активно внедряет новые цифровые решения.

«Запуск блокчейн-технологий на перроне позволяет обеспечить высокий уровень сервиса для авиакомпаний», – отметил Андрей Дробович.

Качество системы подтверждается опытом ее использования. С помощью Smart Fuel в российских аэропортах уже провели свыше 15 тыс. заправок: алгоритмы смарт-контрактов позволяют свести процесс взаимодействия пилотов и заправщиков до нажатия нескольких клавиш на планшетном компьютере.