Инспекторы ДПС задержали двух несовершоннолетних водителей без прав в Ломоносовском районе

В ходе рейдов по выявлению несовершеннолетних водителей, инспекторы ДПС задержали в Ломоносовском районе сразу двух юнцов, находящихся за рулем транспортного средства. Первый, 17-летний сел за руль в алкогольном опьянении, а второй, 12-летний парень, просто сел за руль, захватив с собой также несовершеннолетнего попутчика.

Фото: пресс-служба ГИБДД Петербурга и Ленобласти

Во вторник, 13 июня, сотрудники ГИБДД остановили двух подростков, разъезжающих по Ломоносовскому району без прав. Как сообщает Патрульный Петербурга, первым инспекторам ДПС попался 17-летний парень, управляющий мопедом в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту возбуждено административное производство по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами).

Вторым был 12-летний водитель, перевозивший своего 13-летнего знакомого на квадроцикле. В отношении этого нарушителя возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).