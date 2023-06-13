Петербуржец, выстреливший ноги мужчине, эмоционально переживающего смерть бабушки, получил 3,3 года колонии
Петербуржец, открывший стрельбу по мужчине, который испытывал переживания по поводу смерти бабушки, во дворе дома на Ижорской, может получил 3,3 года колонии. Также мужчина должен выплатить жертве компенсацию морального и материального вреда в размере 1 152 000 рублей.
Агрессивный петербуржец на BMW принял эмоционального мужчину за «типичного наркомана», зашедшего в незнакомый ему двор для разговора с матерью, которая сообщила сыну о смерти бабушки. Так, водитель иномарки, стал угрожать петербуржцу, отказавшись выслушать трагичность ситуации, вместо этого пообещав прострелить ноги своему собеседнику. Как сообщает Neva.Today, инцидент произошел в апреле прошлого года.
Так, пострадавший не успел скрыться как углом, как агрессивный водитель BMW все же решил совершить обещанное, несколько раз выстрелив петербуржцу по ногам, а после нанес удары и уехал на машине.
Однако обвиняемый в свою очередь сообщил, что он всего лишь защищался, так как эмоциональный петербуржец вел себя чересчур агрессивно, а выстрелы по ногам не могли причинить вред, так как он знаток оружия, а результаты экспертизы неверны.