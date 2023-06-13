Счетная палата рассказала, какие компании заплатили самые большие дивиденды за прошлый год
Счетная палата рассказала, какие организации стали самыми крупными плательщиками дивидендов за минувший год. Выяснилось, что больше всего перевели «Газпром», «Роснефтегаз» и «Транснефть»
Как сообщает 360, за прошлый год от «Транснефти» в федеральный бюджет поступило 58,9 млрд рублей, от «Роснефтегаза» – 142,8 млрд рублей и от «Газпрома» – 463,6 млрд рублей. Также лидерами по отчислениям стали «Ростелеком», «Зарубежнефть», «Дом.РФ», «Каспийский трубопроводный консорциум — Р» и «РусГидро».
Отмечается, что «Газпром» не выплачивал дивиденды по итогам 2021 года, однако в 2022 году отправлял промежуточные доли от прибыли. От «Роснефтегаза» в государственный бюджет были перечислены проценты за 2021 и интервальные дивиденды за 2022 год в общей сумме на 101,.2 млрд рублей.
По мнению счетной палаты, данная схема инициирования выплат промежуточных дивидендов повышает риски для «исполнения федерального бюджета в очередном финансовом году».