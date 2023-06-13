Стало известно, соглашения по каким направлениям собирается подписать Правительство Москвы на ПМЭФ 2023

В Петербурге пройдет международный экономический форум, в рамках которого будет подписан ряд соглашений по самым разным направлениям. Известно, что в деловую программу ПМЭФ включены больше 140 мероприятий.

Фото: Санкт- Петербург.ру

С 14 по 17 июня в Северной столице пройдет Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 2023. Как сообщает Бриф, в мероприятии ежегодно принимают участие лидеры других стран, представители крупных компаний, политические лидеры, вице-премьеры, председатели правительства и губернаторы, а также подписывается ряд соглашений по разным направлениям.

Так, Правительство Москвы планирует подписать ряд ключевых соглашений, например, в области развития отрасли беспилотных авиасистем, в направлениях «промышленный дизайн», «квантовые технологии» и соглашения о торгово-экономическом, культурном и техническом сотрудничестве.