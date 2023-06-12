Аналитики выяснили, какими иностранными языками интересуются жители России

Специалисты провели опрос среди россиян и узнали, какие языки сейчас пользуются особой популярностью, а какие удается выучить на самом деле.

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На вопросы аналитиков ответили 2,8 тысяч человек. В общей сложности около 60% респондентов отметили, что сейчас самым востребованным языком является китайский. Однако далеко не все берутся за его изучение из-за его сложных конструкций и грамматики сообщает АБН со ссылкой на утверждение представителей Skyeng.

Еще 20% участников опроса, изучающие другие языки кроме английского, выбрали немецкий. Следом идут испанский и французский, а за ними китайский.

Небольшая часть россиян занимаются изучением итальянского и японского языков. При этом 29% граждан только задумались об изучении иностранных языков. Сейчас они выбирают между немецким и испанским.

Также уточняется, что больше половины респондентов вовсе не готовы тратить деньги на изучение других языков, остальные же могут отдать на эти цели небольшие суммы.