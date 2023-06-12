Большинство петербуржцев не доверяет биометрии

Оказалось, что большая часть жителей Северной столицы не готовы предоставить свои биометрические данные, однако есть и те, кто поддерживает эту идеи.

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Биометрия в настоящее время стала одной из самых обсуждаемых тем. Ведь в перспективе именно благодаря ей человек сможет оплачивать проезд и небольшие покупки. Тем не менее, большинство петербуржцев относится скептически к тому, чтобы использовать свои данные таким образом.

Как сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob, на настоящий момент уже 13% горожан получали предложения о сдаче биометрических данных. Из общего количества таких граждан только 39% согласились пойти на это, при этом еще 52% предпочли не участвовать в таком эксперименте. Также есть и 9%, которые пока с решением на счет биометрии не определились.

Те, кто поддержал идею считают, что использование биометрических данных поможет поднять безопасность на новый уровень, а также даст возможность пользоваться многими преимуществами современных технологий. Респонденты, не поддерживающие идею, заметили, что безопасность совсем не гарантирована, кроме того, страшнее всего в таком случае попасть под утечку.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что горожанам упростят процедуру получения компенсации за кражу личных данных.