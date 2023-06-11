Депутат Госдумы рассказал про индексацию пенсий в 2025 году

Ярослав Нилов, депутат Госдумы РФ, заявил о введении индексации пенсии два раза за год . Это объясняется инфляцией, индексацию будут проводить с 2025 года в феврале и апреле.

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Депутат Госдумы РФ Ярослав Нилов поведал россиянам про изменения пенсионный выплат к 2025 году, об этом рассказал МК Великий Новгород.

В планах проиндексировать пенсии в два раза из-за растущей инфляции. Ярослав Нилов добавил, что 2025 год концом переходного периода, до которого пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на определенный индекс, но это не должно быть меньше тысячи рублей за год.

При таком переходе индексацию будут проводить два раза за год — февраль и апрель. Сейчас же пенсии индексируют с 1 января каждого года.

Индексация должна поставить 4,6% в следующим году, а в феврале 2025 года снизится на 0,6%, а в апреле такого же года показатель составит 3,6%.