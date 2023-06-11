Массажист рассказал, как сохранить молодость лица без хирургии

Специалист-массажист Александр Российский советует снимать мышечные зажимы по всему телу, так вы позволите жидкости лучше циркулировать по организму. Спустя время у вас появится подтянутое лицо.

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Специалист поведал о рабочем методе, который поможет сохранить молодость и свежесть лица, об этом рассказал МК Мурманск.

По словам специалиста по работе с мышечными зажимами Александр Российский, весь накопившийся стресс, агрессия, злоба и недовольство оказывают эффект старения на наше лицо. Постоянно сжимание челюстей в результате этих переживаний приводит к сдавливанию сосудов лимфатической системы.

В свою очередь, это негативно сказывается на циркуляции жидкости по сосудам, вызывая сильные отеки.

Против этого поможет снятие мышечный зажимов. И подобная практика должна распространяться не только на лицо, но и на все тело. Таким образом, вы сможете убрать лишние отеки и подтянуть лицо, а также обрести спокойствие.