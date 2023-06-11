Россиянам запретят выбрасывать одежду в мусорный бак

В Минприроды РФ выступают за запрет на сброс старой одежды в контейнеры для твердых отходов. Ведомство предлагает установить специальные боксы, куда можно будет сложить старую одежду.

Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Стало известно, что в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ занимаются вопросом вопросом о присутствии старой одежды в мусорных баках вместе с Российским экологическим оператором, а также с представителями бизнеса, об этом сообщили в AllNW.

Россиян хотят приучить к переработке старой одежды, чтобы снизить ее количество на мусорных полигонах. В рамках альтернативы предложили размещение специальных боксов и фандоматов, которые установят в торговых сетях.

Как уточнили, запрет для утилизации одежды в контейнеры для других отходов будут постепенно вводить. В качестве приятного бонуса гражданам будут предоставлять скидки и бонусы в торговых сетях, куда можно сдать одежду.