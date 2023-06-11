Пьяный петербуржец прострелил бедро 28-летней девушке

Петербургские полицейские задержали стрелявшего в 28-летнюю девушку пьяного 53-летнего мужчину. Пуля попала девушке в бедро, ее срочно госпитализировать.

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Стало известно, что в субботу, 10 июня, поступило сообщение сотрудникам полиции Красносельского района об огнестрельном ранении у девушки на проспекте Ветеранов, об этом сообщил Петроград.

Правоохранители выехали на место происшествие. Выяснилось, что стрелявшим в ногу 28-летней девушки был 53-летний петербуржец в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции задержали дебошира.

У него изъяли пистолет, боеприпасы, капсульный взрыватель, банку с порохом, а также детонатор. Девушку госпитализировали в больницу с огнестрельным ранением в области бедра.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).