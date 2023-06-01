Петербуржцы удивлены установкой кнопок на дверях автобусов, несмотря на негативный опыт Москвы

Установка в общественном транспорте Санкт-Петербурга кнопок для открывания автобусных дверей самими пассажирами может быть нецелесообразной. На это указывает опыт Москвы, где такая система работает с 2019 года. Кроме того, затраты на установку механизмов едва ли оправданы, в то время как в городе на Неве не хватает средств, чтобы починить дороги и здания, находящиеся в аварийном состоянии.

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С сегодняшнего дня в 398 автобусах Петербурга работает система адресного открывания дверей. Пассажиры сами могут открывать двери на остановках, нажимая сенсорные кнопки. Чиновники надеются, что это поможет сократить время стоянки транспорта на остановке, однако опыт использования ноу-хау в других городах показал обратное.

В 2019 году подобные устройства появились в Москве, однако в столице нововведение не оценили. В часы пик добраться до кнопки бывает проблематично. Кроме того, это негигиенично и неудобно, особенно если едешь с сумками или детьми. Пока пассажиры разберутся, кто откроет дверь, проходит время, поэтому надежда на сокращение времени на остановках также не оправдалась.

В случае, когда не работают звуковой информатор и монитор с указанием остановки, человек может пропустить свой выход. Особенно это актуально, если он пользуется маршрутом в первый раз или едет в темное время суток. Кроме того, система адресного открывания дверей сломала привычную схему поведения пассажиров, пропускающих выходящих из салона и только потом заходящих в автобус. Теперь люди снаружи подходят к середине дверей, чтобы нажать кнопку, и прямо на них выходят другие пассажиры. Особенно нелегко приходится мамам с колясками. Неудивительно, что многие москвичи высказываются против кнопочной системы.

Петербуржцы также относятся к нововведению со скепсисом, отмечая, что подобные кнопки уместны в Германии либо Франции с их полупустым общественным транспортом, но в городе на Неве создадут больше неудобств. Средства на реализацию этой идеи можно было потратить с большей пользой для города, учитывая ямы на дорогах и аварийные дома.

«Опять ненужное обезьянничанье у Запада. Насмотрелись где-нибудь в Германии на такие кнопки, но там ведь ситуация другая: автобусы ездят полупустые, и действительно, не везде нужно открывать дверь. У нас очень редко бывает, чтобы кто-нибудь не входил или выходил. Установка этой системы будет стоить дорого, да и сама она будет периодически ломаться. Выброшенные деньги», — пишут горожане.

Ранее сообщалось, что команда губернатора Александра Беглова не справилась с запуском цифрового транспортного портала, разработанного для указания лучших маршрутов с учетом пересадок. Вместо этого чиновники рекомендуют пользоваться уже имеющимися сервисами вроде «Яндекса».