Уличный зонт на веранде KFC приземлился на голову петербуржца и отправил его в больницу

Семейная пара отправилась в последний весенний день на перекус в ресторан быстрого питания в Невском районе, однако после посещения заведения, супруг петербурженки очутился в больнице. Причиной стал уличный зонт, который упал мужчине на голову.

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Петербуржец получил по шее уличным зонтом на веранде KFC в Невском районе Петербурга. Как сообщает Neva.Today, мужчина пришел в ресторан со своей супругой, чтобы перекусить, а вместо этого отправился в больницу.

Инцидент произошел в среду, 31 мая. В этот день в Петербурге бушевал сильный ветер, который побудил сотрудников ресторана занести зонты в помещение, однако один из работников по случайности уронил его на шею мужчины.

Петербуржец с гематомами и травмами головы и шеи попал в отделение нейрохирургии. Известно, что все обстоятельства произошедшего предстоит уточнить сотрудникам правоохранительных органов.