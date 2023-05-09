В Петербурге стали чаще восстанавливать исторические облики зданий

В Петербурге стали чаще проводить ремонтные и реставрационные работы в дореволюционном жилье. Отмечается, что ремонт этих зданий считается самым затратным.

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Партнер бюро юридический стратегий Legal to Business Дарья Филина подчеркивает, что случаи, когда владельцы недвижимости желают вернуть исторический облик жилью стали происходить чаще. Об этом сообщает АБН.

Так, например, три года назад, один из частных инвесторов заказал проект, в рамках которого необходимо было восстановить планировку квартиры на улице Суворовцев, а на других адресах предполагалось восстановить исторический рисунок и цвет оконных рам.

Филина отметила, что при покупке недвижимости в историческом центре Петербурга необходимо тчательно ознакомиться с документами. Если покупатель приобретет квартиру с несогласованной с КГИОП перепланировкой, то он будет ответственнен за это перед Комитетом.