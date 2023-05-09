Зрителям парада Победы в Москве подарили памятные сувениры

Всем зрителям празднования парада Победы в Москве подарили сувенирные наборы в красных пакетах. Они ждали своих новых владельцев на зрительских местах, расположенных на трибунах.

Фото: Baltphoto/Николай Овсяников

В Москве прошел парад Победы на Красной площади. Всем зрителям парада подарили памятные сувениры. Об этом сообщает 360.

Пакеты с сувенирами ждали каждого зрителя на местах на трибунах. В них лежали конструкторы с моделью отечественного боевого вертолета Ка-52 «Аллигатор» и теплые пледы, а также пилотка, медаль и памятный номер газеты «Вечерняя Москва».

Эти подарки предназначались гостям в честь 78-й годовщины Победы.

Парад Победы стартовал на Красной площади в 10:00. Известно, что на мероприятии присутствовали Президент России Владимир Путин и мэр города Сергей Собянин.