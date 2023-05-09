В Ленобласти горе-охотник пошел на глухаря и случайно выстрелил себе в живот
В Ленобласти неосторожный охотник выстрелил себе в живот. Инцидент случился в Бокситогорском районе, куда мужчина прибыл для охоты на птиц.
Мужчина, охотившийся на птиц в поселке Бор Бокситогорского района, случайно прострелил себе живот из двустволки. Происшествие случилось в понедельник, 8 мая. Об этом сообщает Патрульный Петербурга.
Прибывшие полицейские установили, что пострадавшим оказался 43-летний житель Гатчинского района, прибывший в Бор для охоты на глухаря, однако по неосторожности случайно выстрелил в свой живот.
В тяжелом состоянии горе-охотника госпитализировали в больницу. По словам врачей, мужчина не подлежит опросу.
На месте происшествия правоохранители изъяли гладкоствольное двуствольное ружье с поврежденным прикладом.
По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.