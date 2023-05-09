В Петербурге прошел праздничный концерт в стенах Петропаловской крепости

В Петропавловской крепости прошел концерт посвященный Дню Победы. Гости мероприятия услышали на концерте песни военных лет.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге прошел концерт, приуроченный к празднованию 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне у Нарышкина бастиона в Петропавловской крепости. Об этом сообщает Петроград.

Многие из гостей мероприятия пришли на него с портретами своих родственников, воевавших в годы Великой Отечественной войны.

Концерт состоялся во вторник, 9 мая. В нем приняли участие народные артисты Российской Федерации, а также несколько государственных ансамблей. Во время концерта в стенах Петропавловской крепости прозвучали «Катюша» и «Вечер на рейде».

Напомним, что в 22:00 у стен Петропавловской крепости запустят салют – это будет завершением празднования Дня Победы в Петербурге.