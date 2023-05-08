На трассе «Нева» в Тосненском районе Mercedes влетел в BMW с восьмилетним ребенком

В Тосненском районе Ленобласти произошло ДТП в котором, при столкновении двух иномарок и грузового автомобиля, пострадал ребенок. Авария случилась на автодороге «Нева».

Фото: Пресс-служба Аварийно-спасательной службы ЛО

На трассе М-11 под Петербургом произошло столкновение двух легковушек и грузовика. Об этом сообщает «МК в Питере».

ДТП случилось в Тосненском районе Ленобласти. Предположительно, виновником аварии стал летящий на полной скорости Mercedes, врезавшийся в едущий перед ним BMW, в котором находился восьмилетний ребенок. После удара Mercedes перевернулся, а BMW врезался в отбойник, а после в грузовик.

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы ЛО

В аварии пострадал несовершеннолетний пассажир BMW, который находился в машине со своей мамой и бабушкой.