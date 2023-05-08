Проход кораблей по Неве в честь «Зенита» связали с отставкой губернатора Беглова

Футбольный клуб «Зенит» в очередной раз завоевал чемпионский титул. Победу петербургского клуба отметили проходом кораблей по Неве с двумя большими желтыми звездами на борту. В Сети предположили, что праздничное мероприятие было организовано в честь внезапной отставки губернатора Александра Беглова.

Фото: Baltphoto

После победы «Зенита» над футбольным клубом из Москвы «Спартаком» и досрочного получения звания чемпиона России по футболу спортсменов поздравил губернатор Петербурга. В своем поздравлении градоначальник уточнил, что дал поручение зажечь факелы Ростральных колонн в честь победы команды.

«Пятый раз подряд и десятый раз в истории клуба, накануне Дня Великой Победы клуб «Зенит» стал чемпионом России! В честь победы дал поручение зажечь факелы Ростральных колонн», – написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Теперь на эмблеме клуба будет красоваться две звезды, и в честь этого по Неве прошли корабли с двумя золотыми звездами.

Обсуждая в Сети знаменательное для горожан событие, некоторые комментаторы не без доли сарказма предположили, что праздник был проведен в честь внезапного ухода Беглова со своего поста. Но надежды петербуржцев не оправдались.

Ранее активисты опубликовали петицию с просьбой отправить в отставку губернатора Александра Беглова. По итогам проведенного опроса почти 1,2 млн горожан поддержали инициативу. Позже общественники обратились в Администрацию Президента РФ с обращением, в котором попросили снять градоначальника с занимаемой должности.