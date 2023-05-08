В 2022 году россияне болели чаще, чем в 2021 почти на 4%

За прошлый год количество общих заболеваний у россиян выросло почти на 4%, а первичная заболеваемость превысила 4%. Сотрудники Министерства здравоохранения отмечают, что заболеваемость вырослах практически во всех классах.

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Общая заболеваемость россиян в 2022 году выросла на 3,83% по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает «МК в Великом Новгороде».

За прошлый год на 100 тысяч населения было зафиксировано 174 516,8 случаев заболеваемости. В Минздраве отмечают, что рост заболеваемости зафиксировали практически по всем классам.Так, б

олезни дыхательной системы увеличились на 3,6%, а заболевания кровеносной системы выросли на 5,8%. Также зафиксирован прирост по количеству онкологических заболеваний – 4,6%. Самый большой показатель выявлен в группе болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани – 7%.

Первичная заболеваемость россиян в прошлом году также возросла на 4,6% в сравнении с 2021 годом.