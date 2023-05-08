В Ленобласти стартовал «Бессмертный мотополк»

В Ленобласти проходит акция памяти участников Великой Отечественной войны в нестандартном формате. Участники мероприятия передвигаются на мотоциклах, а портреты родственников прикреплены к их транспорту.

Фото: скриншот видео пресс-службы Администрации Ленобласти

В понедельник, 8 мая, в Ленинградской области стартовал мотопробег, приуроченный к празднованию Дня Победы – «Бессмертный полк». Об этом сообщает Бриф.

Мотоциклисты Ленобласти отправились в путь от деревни Керро до панорамы Прорыв на берегу Невы, прикрепив к своему транспорту портреты родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Среди мотоциклистов акция получила название «Бессмертный мотополк» — портреты дедов и прадедов водители прикрепили на лобовые стекла своих байков.

Отмечается, возглавил колонну губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.