Россия впервые с 2014 года вернулась в десятку крупнейших мировых экономик

Спустя девять лет Российская Федерация смогла вернуться в десятку крупнейших мировых экономик.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В прошлом году Россия произвела товары и услуги на 2,3 триллиона долларов, благодаря чему страна оказалась на восьмом месте рейтинга самых крупных мировых экономик. Об этом сообщает АБН.

Примечательно, что последний раз РФ входила в десятку лидеров в далеком 2014 году, когда стояла на девятой строчке с показателем ВВП 2,05 триллиона долларов.

Пока крупнейшей экономикой мира все еще остаются Соединенные Штаты с номинальным валовым внутренним продуктов в 25,46 триллиона долларов. Следом стоит Китайская Народная Республика с 17,94 триллиона долларов. Третье место принадлежит Японии с показателем в 4,17 триллиона долларов.

Кроме того, в десятку крупнейших мировых экономик за 2022 год попали Германия, Индия, Великобритания, Франция, Канада и Италия.