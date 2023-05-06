Российские исследователи рассказали, какой витамин способен защитить от рака

В России исследуют связь витамина D и профилактики онкологических заболеваний. В настоящее время за этим процессом наблюдают, однако некоторые специалисты уже определили способность витамина частично предотвратить развитие рака.

Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

Известно, что российские ученые также изучают эффективность компонента при приеме вместе с противоонкологическими препаратами. Отмечается, что наименьший процент случаев развития раковых заболеваний встречается в солнечных регионах. Об этом сообщает «МК в Калининграде».

В свою очередь, заведующая хирургическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» Елена Соловьева подчеркнула, что уже сейчас витамин D применяют для защиты от развития рака молочной и предстательной желез. Тем не менее, эффект продолжают изучать для получения 100% гарантии профилактики заболевания при помощью витамина.