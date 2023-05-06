В Петербурге за взяточничество арестовали замначальника таможни Голубева

Замначальника таможни, стоявшего во главе Северо-Западного акцизного таможенного поста Центральной акцизной таможни ФТС РФ, Геннадия Голубева арестовали за взяточничество.

Фото: скриншот видео пресс-службы Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В настоящее время полковник таможенной службы задержан и находится под арестом. В случае, если его вина будет доказана, суд может назначит ему наказание в виде 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает АБН.

Отмечается, что после задержания Голубева было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». по версии следствия, замначальника таможни брал деньги за общее покровительство, после чего ускорял таможенные процедуры, установленные законодательством РФ.

Допускается, что Голубев пользовался своим положением неоднократно. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на выявление всех эпизодов преступления должностного лица.