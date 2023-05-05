«Пассажиравтотранс» опубликовал расписание гала-концерта фестиваля SPbTransportFest

Заключительный гала-концерт фестиваля SPbTransportFest состоится 20 мая на главной сцене на Манежной площади в честь дня рождения Санкт-Петербурга. На концерте выступят как молодые артисты, так и уже полюбившиеся исполнители. Об этом сообщила пресс-служба подведомственного Комитету по транспорту Петербурга «Пассажиравтотранса».

Фото: Baltphoto

Первыми на сцену выйдут победители музыкального конкурса SPbTransportFest, которые исполнят свои авторские песни в различных жанрах. Затем на сцену выйдут BACKSTAGE Girlsband, народная артистка Белоруссии Инна Афанасьева, ансамбль «Белорусские песняры», народный артист России Василий Герелло, Андрей Лызин и группа «Скорая помощь». Концерт завершит выступление Игоря Корнелюка, который порадует зрителей своими неповторимыми песнями.

Вход на мероприятие, которое начнется в 14:40, свободный.