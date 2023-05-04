Комтранс рассказал об ограничении движения транспорта в центре Петербурга в связи с репетицией парада

В связи с проведением репетиции парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, временные ограничения движения транспорта будут введены на нескольких улицах Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Фото: Baltphoto/Николай Овсяников

Сегодня, 4 мая, с 14:00 до 18:30, запрещено движение транспорта по набережной реки Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, Миллионной улице, набережной Зимней канавки, Дворцовой набережной, Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту от улицы Гороховой до Невского проспекта, Адмиралтейской набережной, Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда. Также в этот период будет запрещен проезд вдоль домов № 4 и № 6-8 по Дворцовой площади.

Аналогичные ограничения будут действовать 7 мая с 07:00 до 12:30.

С 15:00 часов 8 мая до 12:30 часов 9 мая будет запрещен проезд вдоль домов № 4 и № 6-8 по Дворцовой площади, а также будет невозможно движение транспорта по набережной реки Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, Миллионной улице, набережной Зимней канавки и Дворцовой набережной.

С 15:00 до 16:30 часов 8 мая и с 09:00 до 12:30 часов 9 мая движение транспорта будет запрещено по Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту от улицы Гороховой до Невского проспекта, Адмиралтейской набережной и Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда.

С 21:00 до 23:00 часов 9 мая запрещено движение транспорта по Дворцовой и Адмиралтейской набережным.

С 00:00 часов 26 апреля до 12:30 часов 9 мая запрещена остановка транспорта на набережной реки Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, в проезде вдоль д. 4 и д. 6-8 по Дворцовой площади, на Миллионной улице от Дворцовой площади до Мраморного переулка.