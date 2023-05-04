В Петербурге представят отечественную модель электробуса «Орион»

В России завершается сборка отечественного электробуса «Орион». Это электробус-гармошка, который отмечается особо большой вместимостью.

Фото: Baltphoto/ Анатолий Климов

Сборка габаритной модели происходит в Вологде. За проект и изготовление электробуса отвечает завод «Транс-Альфа». Отмечается, что аналогов данной модели в мире весьма мало.

Первую собранную модель представят на Международном транспортном фестивале SPbTransportFest, который пройдет в Северной столице в середине месяца, с 18 по 20 мая, после чего начнется тестовая эксплуатация транспорта.

Известно, что модель протестируют специалисты подведомственного Комитету по транспорту «Пассажиравтотранса». Предприятие планирует стать «пионером» внедрения электробусов в Северной столице и систематически расширяет их использование на маршрутах.