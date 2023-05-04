Новгородец нашел в лесу человеческий череп

Житель Великого Новгорода обнаружил в пригороде человеческие останки. Известно, что его находкой стал человеческий череп, о котором он постеснялся рассказать правоохранителям.

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Новгородский электрик нашел человеческий череп во время работы в лесу. Об этом сообщает «МК в Великом Новгороде».

Известно, что о находке правоохранителям сообщил знакомый электрика мундеп Великого Новгорода. Есть предположения, что владелец черепа умер давно. По факту обнаружения человеческих останков проводится проверка.

Похожая находка встретилась петербуржцу в начале апреля, во время прогулки вдоль железно-дородных путей. Однако в отличии от новгородца его находка состояла из нескольких этапов – сначала он обнаружил одну половинку человеческого черепа, вторая его ждала чуть дальше. Бонусом к его находке стала ступня.