Роспотребнадзор не смог найти в Петербурге пляжи, подходящие для купания

После проверок качества воды на пляжах Санкт-Петербурга специалисты не смогли найти безопасных мест для купания.

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Напомним, что постановлением городского правительства утверждены 24 зоны рекреации на территории семи районов. Специалисты Роспотребнадзора с мая проводят мониторинг за состоянием качества воды на пляжах, расположенных в черте города. По итогам проверки, во всех районах нашли несоответствия требованиям санитарного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что лабораторные исследования воды проводятся в 48-ми контрольных точках на 34 показателях. Так, на сегодняшний день проверены четыре пляжа в Выборгском районе, два пляжа в Колпинском районе, один пляж в Красносельском районе, один пляж в Кронштадтском, 14 пляжей в Курортном, пляж в Приморском и пляж в Пушкинском.

Вода ни на одном из проверенных объектов не соответствует требованиям санитарного законодательства, а вот почва пляжей укладывается в нормативы.

Подчеркивается, что проверки водоемов будут проводить каждую неделю с начала июня по конец августа.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что купальный сезон в городе стартует только под конец июня.