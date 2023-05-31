Покрыть потребность жителей России в новых зубных имплантах планирует петербургский завод

Несмотря на санкции предприятия Петербурга продолжают наращивать объемы производства. Например, появилось предприятие «Циркон Керамика», занимающееся созданием материалов для зубных имплантов.

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Так, «Циркон Керамика» стало первым сертифицированным в стране производством заготовок из диоксида циркония. Известно, что этот материал используется для стоматологических реставраций. Предприятие получил заем в пять миллионов рублей от Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, при этом общая сумма выделенных организации средств составил 9,7 миллиона рублей. В трудных условиях «Циркон Керамика» также помогла микрокредитная компания и инфраструктура «Мой бизнес – Санкт-Петербург», сообщает «МК в Питере».

Отмечается, что продукцию петербургского завода до сих пор используют причем не только в России, но и за границей. Генеральный директор компании Игорь Шуберт рассказал, что основная проблема с введением санкций заключилась в задержке перевода платежей или даже отказе в них, ведь сырье для продукции поступает из Японии.

Уточняется, что для слаженной работы предприятия нужны бесперебойные поставки. Так, на шесть месяце необходимо примерно пять тонн сырья, на что уходит около 400 тысяч евро.

В свою очередь, вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков во время экскурсии по предприятию заметил, что компания в перспективе планирует поставлять качественные продукты, выполненные по мировым стандартам, как для нужд РФ, так и для других стран.

Предполагается, что дальше производство компании будет расширено, чтобы покрыть потребности России в стоматологических материалах. Гендиректор подчеркнул, что обороты «Циркон Керамика» растут от 50 до 100 % каждый год. В настоящее время также ведутся переговоры о сотрудничестве компании с ОАЭ.

Шуберт дополнил, что сейчас требуется еще один комплект печей для выхода на объем производства порядка 120 тысяч дисков в год, что позволит обеспечить материалами всю страну.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что дефицита линз в России не ожидается.