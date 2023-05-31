Петербуржцам рассказали, когда можно смело открывать купальный сезон

В Санкт-Петербурге вот-вот стартует купальный сезон. Специалист рассказал, когда вода достаточно прогреется.

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

По словам главного синоптика Северной столицы Александра Колесова, купальный сезон петербуржцы смогут открыть в третьей декаде июня. На пресс-конференции, посвященной готовности рекреационных зон города к летнему сезону, специалист рассказал, что в настоящее время температура воды в Финском заливе составляет примерно +14 и +15 градусов.

Как сообщает «МК в Питере» со ссылкой на заявление Колесова, за май, который получился выше температурный нормы, вода достаточно прогреться все равно не успела. В добавок ко всему скоро снова вернется похолодание до +11 и +13 градусов днем.

Предполагается, что повышение столбика термометра в городе произойдет после пятого июня. Так, первая декада месяца будет достаточно холодная.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что стали известны самые холодные дни июня.