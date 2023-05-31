Стало известно, какую модель первой выпустят на бывшем заводе Nissan в Петербурге

Минпромторг РФ раскрыл название модели, которую первой начнут собирать на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

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Так, речь идет об автомобилях Lada X-Cross 5, сообщают РИА Новости со ссылкой на материалы Минпромторга РФ к итоговой коллегии министерства. Производство должно стартовать уже в июне текущего года.

Согласно документу, АО «АвтоВАЗ» вместе с крупным китайским индустриальным партнером запустит работы на бывшем заводе Nissan в рамках ПМЭФ. Уточняется, что в течение двух лет на площадке планируют начать выпуск еще как минимум двух новинок.

О переговорах «АвтоВАЗа» с трем китайскими концернами стало известно несколько месяцев назад. Напомним, что ПМЭФ пройдет в Петербурге с 14 по 17 июня.