Петербуржцам рассказали, стоит ли готовиться к дефициту линз и очков

В России резко выросла стоимость контактных линз. И этому, по словам экспертов, есть объяснение.

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Так, подорожание связано с уходом из России крупного производится линз Johnson & Johnson, сообщает «МК в Великом Новгороде». В общей сложности рост составил от 100 до 400%.

Уточняется, что Johnson & Johnson постепенно выводит из ассортимента линзы только одной модели – 1-Day Acuvue TruEye with Hydraclear 1. Однако в Минпромторге РФ заметили, что если поставки окончательно прекратятся, власти рассмотрят вопрос включения продукции в перечень параллельного импорта.

Подчеркивается, что сейчас у России есть возможность обеспечить внутренний рынок отечественной продукцией. Так, за прошлый год объем производства контактных линз в стране стал больше на 30%.

Но некоторые эксперты считают, что американские линзы по качеству лучше российских. Так, например, отечественное производство, как правило, не предлагает мягкие линзы из силикон-гидрогеля третьего поколения.

И все же специалисты считают, что дефицит очков жителям России не грозит. Но если введут параллельный импорт, то продукция станет дороже.