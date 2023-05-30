Небезопасный Петербург: Смоляк рассказал о слабой антитеррористической защите города

Безопасность предстоящего ПМЭФ-2023 в Петербурге может оказаться под угрозой. После теракта в кафе на Васильевском острове, в результате которого трагически погиб известный военкор Владлен Татарский, местные власти не предприняли серьезных мер по обеспечению антитеррористической безопасности. И это с учетом того, что на главном деловом событии будут лично присутствовать главные лица страны.

Фото: Санкт-Петербург.ру

Серьезные опасения вызывают вопросы безопасности в преддверии масштабного события – Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023), который пройдет с 14 по 17 июня в Петербурге. Такое мнение высказал известный петербургский журналист и блогер Павел Смоляк в своем телеграм-канале. По его словам, московский инцидент с беспилотниками в очередной раз актуализировал общую проблему антитеррористической борьбы и обеспечения превентивных мер против возможных диверсий по всей стране и, в частности, Петербурге.

В начале апреля город уже пережил трагедию – гибель известного военного корреспондента Владлена Татарского. Тогда в кафе на Васильевском острове, где была организована встреча с единомышленниками военкора, подозреваемой удалось пронести взрывчатку, скрытую в небольшой скульптуре. В результате пострадали десятки гостей, а Татарский скончался. После этого в Петербурге должны были усилить мероприятия по безопасности. Однако они так и остались проводимыми «для галочки», отмечает эксперт. Внимание правоохранителей до сих пор привлекают лишь граждане с «большими черными сумками» и «носители бороды».

«Спецслужбы в Петербурге не дремлют, однако желаемого «усиления» нет. Все мероприятия в области безопасности остались, как говорят на «милицейском» языке, «рамочными», как и проверки подозрительных лиц, снова лишь ориентировки на «бородачей» и «большие черные сумки». — пишет Смоляк.

На ПМЭФ-2023 уже анонсировано очное выступление президента РФ. Ожидается прибытие и других высокопоставленных гостей. В то же время уже известно о проблемах с логистикой при организации форума, которые усугубляются общими системными «болезнями» управления Петербурга.

Например, горожане ежедневно вынуждены мириться со столпотворениями в метро в разгар часа пик из-за «веерного» закрытия станций на ремонт. Аналогичная ситуация наблюдается на остановках наземного общественного транспорта. Это стало закономерным итогом не только проблем с петербургской «подземкой», но и некоторой неполноценности новой модели транспортного обслуживания, так называемой реформы, которую продвигал действующий губернатор Александр Беглов.

Все это, по мнению эксперта, создало благоприятный фон для возможных провокаций, ведь в нынешних петербургских реалиях обеспечить безопасность людей становится проблематично.

Блогер напомнил, что на проблемы со слабым уровнем антитеррористической безопасности в Петербурге уже обращал внимание полпред по СЗФО Александр Гуцан после известных событий в кафе на Васильевском острове. Он выразил надежду, что кто-то к нему прислушался.