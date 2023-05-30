За ограбление магазина косметики в Адмиралтейском районе спустя три месяца задержали двух молодых людей

Правоохранители Адмиралтейского района задержали подозреваемых в ограблении магазина косметики на Бронницкой. Одному из злоумышленников нет даже 18 лет.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, молодых людей поймали 29 мая. По версии следствия, 16-летний ученик специальной школы и 21-летний петербуржец, имеющий судимости, отправились в магазин косметики на улице Бронницкая, откуда вынесли товар на сумму 4 315 рублей. Инцидент произошел еще 22 февраля, но найти злоумышленников удалось только 29 мая.

Известно, что старший из молодых людей уже был наказан за похожее преступление. Также в прошлом он стал участником ДТП, в котором сильно пострадали два пассажира, находящихся в автомобиле под его управлением.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В отношении подозреваемых применена мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что правоохранители задержали грабителя супермаркета в Волосовском районе. Оказалось, что мужчина направился в кафе после совершения преступления.