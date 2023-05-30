Элитная черешня из Мелитополя планирует вернуться на прилавки Петербурга

Предполагается, что в Петербурге со следующего месяца снова начнут торговать элитной черешней, прибывшей из Мелитополя. Завозить ее планируют через самый короткий маршрут.

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Так, на городские прилавки черешня из Мелитополя попадет, когда пройдет через Мариуполь и Ростов-на-Дону, сообщает в своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Уточняется, что организацией поставок плодов займутся власти Запорожья, однако точные объемы станут понятны уже после созревания черешни. Ожидается, что это случится ближе к 10 июня.

Известно, что для аграриев обустроят отдельные колонны, где можно поместить скоропортящуюся продукцию, в том числе и черешню.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что фрукты и ягоды отлично подойдут для пикника. Однако перед отправлением на природу их необходимо, конечно же, помыть.