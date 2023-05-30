Петербуржцев предупредили об уголовной ответственности и штрафах за сорванную ветку сирени

Веточка сирени, которую кто-то принес к себе домой, может обернуться штрафом или даже уголовной ответственностью, так как растение может являться чьей-то собственностью.

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Юрист Елена Кудерко объяснила, что наказание получат, например, те, кто оборвет сирень, принадлежащую частному лицу, муниципалитету или государству, скажем, в лице заповедника. Отмечается, что у каждого куста есть стоимость. Так, существует специальная методика для расчета цены каждой веточки, сообщает телеканал «360».

Специалист заметила, что порча зеленых растений предусматривает штраф от трех до четырех тысяч рублей. Кроме того, за обворовывание куста можно получить от 10 до 15 суток. При повторном правонарушении предусмотрен штраф на сумму от 40 тысяч рублей, или наказание в виде лишения свободы сроком на один год.