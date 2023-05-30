В Санкт-Петербурге значительно подросло количество исков к судебным приставам

Петербуржцы стали чаще подавать иски к судебным приставам. За последние пару лет статистика изменилась в большую сторону почти на 40%.

Фото: Baltphoto/Анатолий Климов

Так, за 2020 год к главному управлению ФССП по Петербургу предъявили 407 исков. При этом в прошлом, 2022, году количество увеличилось до 564 исков, сообщает «МК в Питере».

Под Северной столицей за два года местные жители подали 262 иска к приставам, при этом еще 45 направили компании. Однако отмечается, что данных, которые позволяют оценить динамику, в областном управлении ФССП не предоставили.

Аналитики считают, что сложившаяся ситуация объясняется банкротными мораториями 2020 и 2022 годов. Так, в это время возникало немало вопросов в отношении исполнительного производства.