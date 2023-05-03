В Неву отправились более 2,5 тысяч мальков атлантического лосося

В целях оздоровления и восстановления биологических ресурсов водоемов специалисты отправили в Неву более 2,5 тысяч молодых особей атлантического лосося.

Фото: пресс-служба «Водоканала»

В пресс-службе «Водоканала» сообщили, что 2 мая специалисты выпустили в воды Невы несколько тысяч мальков лосося. Известно, что акция называется «зарыбление» и проводится организацией уже восьмой раз.

Отмечается, что за все время в Неву и Финский залив отправили более девяти тысяч молодых сигов, полторы тысячи экземпляров гибрида белого и пестрого толстолобика, шесть тысяч молоди атлантического лосося и 25 тысяч сеголеток судака.

Уточняется, что акция проводится совместно с СЗТУ Росрыболовства и Северо-Западным филиалом ФГБУ «Главрыбвод», который занимается выращиванием атлантического лосося.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в конце апреля на Ладожском озере начался нерест щуки. Биолог считает, что это один из самых ярких признаков прихода весны на территорию региона.