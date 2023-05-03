В Неву отправились более 2,5 тысяч мальков атлантического лосося
В целях оздоровления и восстановления биологических ресурсов водоемов специалисты отправили в Неву более 2,5 тысяч молодых особей атлантического лосося.
В пресс-службе «Водоканала» сообщили, что 2 мая специалисты выпустили в воды Невы несколько тысяч мальков лосося. Известно, что акция называется «зарыбление» и проводится организацией уже восьмой раз.
Отмечается, что за все время в Неву и Финский залив отправили более девяти тысяч молодых сигов, полторы тысячи экземпляров гибрида белого и пестрого толстолобика, шесть тысяч молоди атлантического лосося и 25 тысяч сеголеток судака.
Уточняется, что акция проводится совместно с СЗТУ Росрыболовства и Северо-Западным филиалом ФГБУ «Главрыбвод», который занимается выращиванием атлантического лосося.
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