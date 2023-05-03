На Седова 70-летний петербуржец отправил мошенникам более 1,5 млн рублей

В Невском районе пожилому мужчине мошенница позвонила под видом сотрудника одного из российских банков. В итоге женщина убедила пенсионера отправить на «безопасные» счета более 1,5 млн рублей.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 2 мая около около трех часов дня к правоохранителям обратился 70-летний пенсионер с улицы Седова. Мужчина пояснил, что мошенница звонила ему в период между 20 и 28 апреля. Женщина представилась сотрудником банка и напугала заявителя тем, что с его счетами происходят подозрительны операции, кроме того якобы кто-то попытался оформить договор на имя мужчины.

Для обеспечения безопасности денежных средств пенсионер отправил на указанный мошенницей счет 1 635 000 рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Кировском районе пенсионер получил через мессенджер подозрительное сообщение от сотрудника банка, после чего сообщил неизвестному все свои личные данные. Через некоторое время со счета заявителя произошло списание более миллиона рублей.