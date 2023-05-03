На Седова 70-летний петербуржец отправил мошенникам более 1,5 млн рублей

В Невском районе пожилому мужчине мошенница позвонила под видом сотрудника одного из российских банков. В итоге женщина убедила пенсионера отправить на «безопасные» счета более 1,5 млн рублей.

Фото: pxhere

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 2 мая около около трех часов дня к правоохранителям обратился 70-летний пенсионер с улицы Седова. Мужчина пояснил, что мошенница звонила ему в период между 20 и 28 апреля. Женщина представилась сотрудником банка и напугала заявителя тем, что с его счетами происходят подозрительны операции, кроме того якобы кто-то попытался оформить договор на имя мужчины.

Для обеспечения безопасности денежных средств пенсионер отправил на указанный мошенницей счет 1 635 000 рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Кировском районе пенсионер получил через мессенджер подозрительное сообщение от сотрудника банка, после чего сообщил неизвестному все свои личные данные. Через некоторое время со счета заявителя произошло списание более миллиона рублей.

мошенничество Невский район Новости Петербурга пенсионер