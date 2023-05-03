Под Петербургом с территории пылающего аэродрома эвакуировали вертолеты

На одном из аэродром под Петербургом произошел серьезный пожар. В ходе устранения огня было эвакуировано несколько вертолетов.

Фото: скриншот Goggle Maps

О возгорании на Гостилицком аэродроме в Ленинградской области рассказал телеканал «360». Отмечается, что пожар распространился на площади 15 квадратных метров. Воспламенились покрышки.

В результате инцидента никто не пострадал. Спасатели смогли ликвидировать открытое горение.

Известно, что при проведении мероприятий специалисты эвакуировали с территории аэродрома несколько вертолетов.